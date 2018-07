Embalados no Brasileirão, Botafogo e Fluminense disputam clássico no Rio

As vitórias no final de semana deram um novo ânimo para o clássico entre Botafogo e Fluminense, nesta quarta-feira, às 16 horas, no estádio Luso Brasileiro, no Rio. Após um primeiro turno cheio de problemas e irregularidade, as duas equipes começam a reagir no Campeonato Brasileiro e projetam um futuro melhor nesta 23.ª rodada.

Após ter ficado próximo à zona do rebaixamento, o Fluminense agora vislumbra uma vaga na Copa Libertadores. O time é o oitavo colocado com 34 pontos, três a menos que o Corinthians, equipe que abre a faixa de classificação para o torneio internacional. O Botafogo esteve em situação pior, entre os quatro últimos, mas agora é o 11.º, com 29 pontos.

A boa fase tricolor também se deve aos novos reforços Wellington e Henrique Dourado, que formam o novo ataque. Nos últimos seis jogos, o time das Laranjeiras venceu quatro, empatou um e perdeu um. O treinador Levir Culpi, que ameaçou deixar o cargo após empatar com o Ypiranga-RS pela Copa do Brasil, comemora o bom momento e reafirmou o desejo de estar entre os quatro melhores do Brasileirão.

Para a partida contra o Botafogo, ele conta com o retorno do zagueiro Gum, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O meia Gustavo Scarpa se queixou de dores no cotovelo por causa de uma queda na vitória por 3 a 2, no fim de semana, sobre o Figueirense, mas está à disposição do treinador, assim como Wellington, que estava com dores musculares.

No rival alvinegro, o técnico Jair Ventura recorreu ao treino fechado para fazer mistério sobre a escalação. Sem Luis Ricardo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e não atua mais na temporada, Diego pode ganhar nova chance. Além do lateral-direito titular, Jair Ventura também não conta com Fernandes e Rodrigo Lindoso, lesionados.

Em meio aos problemas, o treinador tem o retorno de Diogo Barbosa e do meia Leandrinho, ambos suspensos na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, no último domingo.