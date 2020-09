Embalados no Brasileirão, Flu e Atlético-GO se enfrentam pela Copa do Brasil

Em um dos dois duelos que reúnem times da elite do Campeonato Brasileiro na quarta fase da Copa do Brasil, Fluminense e Atlético-GO começam a decidir com quem ficará a vaga nas oitavas de final do torneio nacional mais rentável do país. O duelo de ida está marcado para essa quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, conforme foi decidido por sorteio. As duas equipes vêm embaladas por vitórias no Brasileirão, mas mudam de foco para abrir vantagem rumo à classificação.

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (24), desta vez na casa do Atlético-GO, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO). Em caso de igualdade, a decisão da vaga vai ser decidida nos pênaltis. As duas equipes se enfrentaram recentemente no Brasileirão, na sétima rodada, quando ficaram no empate por 1 a 1, também no Maracanã.

Para chegar até a quarta fase, o Fluminense eliminou: Moto Club-MA, Botafogo-PB e Figueirense. No Brasileirão, aparece na oitava colocação com 14 pontos somados e vem de vitória em casa diante do Corinthians, por 2 a 1. Logo à frente do Atlético-GO, que está na 11ª posição com 12 após vencer o Bahia, por 1 a 0, em Salvador. O time goiano eliminou União-MT, Santa Cruz-PE e São José-RS na Copa do Brasil.

Com um treino em seu CT na tarde desta terça, o Fluminense encerrou a sua preparação para encarar o Atlético-GO. Para a partida, o técnico Odair Hellmann terá o desfalque de cinco jogadores. As maiores baixas estão no setor defensivo. Isso porque os zagueiros Digão e Frazan estão com dores musculares e não têm condições de jogo. Nino e Matheus Ferraz disputam uma das vagas, para fazer dupla de zaga com Luccas Claro.

Já o lateral-esquerdo Danilo Barcelos também está fora. Ele já defendeu o Botafogo na Copa do Brasil e, por regulamento, não pode jogar a Copa do Brasil em dois times. Do outro lado, Egídio foi confirmado na lateral-esquerda, após ficar de fora na última rodada do Brasileirão contra o Corinthians.

No ataque, Fred e Caio Paulista estão fora após terem testado positivo para covid-19 nas últimas semanas e seguem afastados do elenco, cumprindo isolamento. Ambos devem ser liberados para os jogos do final de semana. Com isso, Marcos Paulo, Yago Felipe e Yuri disputam a titularidade.

Do outro lado, o Atlético-GO terá desfalques e novidades. Isso porque, o técnico Vagner Mancini poderá contar com o lateral-esquerdo Natanael, que teve seu nome publicado no BID da CBF no final da tarde desta terça-feira (15) após chegar por empréstimo do Internacional e deve fazer a sua estreia com a camisa do time goiano. Ele entra no lugar de Nicolas, que está suspenso.

As outras baixas são o volante Marlon Freitas, que já ficou de fora do último jogo do Atlético-GO no Brasileirão por suspensão, mas agora sofreu uma ruptura parcial do tendão do quadril direito e não tem previsão para voltar a atuar. A lesão não é considerada grave pelo departamento médico, mas o atleta precisará de um tempo para recuperação e por isso será desfalque contra o time carioca.

Já o meia-atacante Everton Felipe, que vinha sendo titular no setor ofensivo, ficará de fora já que não foi inscrito na competição por ter atuado com a camisa do Cruzeiro na Copa do Brasil. Sendo assim, Renato Kayser deve aparecer isolado na frente.