Embalados, Vasco e Fluminense fazem clássico da 'estabilidade' no Brasileirão

Duas equipes embaladas por bons resultados no último final de semana e com estratégias conhecidas e que serão mantidas. É assim, sem grandes mistérios e apostando na estabilidade, que Vasco e Fluminense vão se encarar neste sábado, às 16 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogando com o apoio de sua torcida, o Vasco tenta manter o embalo após vencer o Bahia na última rodada, por 2 a 1. E, satisfeito com a atuação, o técnico Milton Mendes já antecipou que manterá a sua estratégia de jogo. "Nossa equipe fez um bom jogo em casa, a estratégia é a mesma, perante um time que ganhou fora na última rodada. A estratégia deles deve ser a mesma, devem jogar como jogaram contra o Atlético Mineiro. Estamos atentos a isso", detalhou o treinador vascaíno.

A única mudança na equipe será a entrada do zagueiro Breno, recém-contratado do São Paulo, no lugar do contundido Rafael Marques. O reforço, assim, formará a dupla de zaga ao lado de Paulão.

O técnico Abel Braga, por outro lado, até buscou fazer um certo mistério sobre o substituto do meia equatoriano Junior Sornoza, que sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo. Mas, diante da boa sequência, especialmente após a vitória sobre o Atlético Mineiro na última rodada, fora de casa, o treinador não deve mexer na estrutura do time.

O Fluminense também não poderá contar com o atacante Wellington Silva, devido ao surgimento de uma pubalgia. Gustavo Scarpa, assim, ficará com a vaga e formará o trio ofensivo com Richarlison e Henrique Dourado, enquanto que Douglas deve ser o substituto de Junior Sornoza.

Mesmo com os desfalques, o treinador garantiu que o Fluminense manterá a sua estratégia: ser ofensivo e buscar sempre o gol. "A nossa tática não muda sem o Sornoza. Vamos procurar fazer um bom jogo. Não vamos deixar a nossa ofensividade de lado. Temos uma longa ideia de onde podemos chegar, do que podemos fazer", disse Abel Braga. "Nossa equipe tem qualidade, é ir lá e fazer um bom jogo".

O Fluminense venceu as suas duas partidas na competição e está na vice-liderança com seis pontos. Já o Vasco, com um triunfo e uma derrota, aparece em 14.º com três pontos.