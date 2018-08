Embalando, Ceará quer manter boa fase contra o Vasco em São Januário

É inegável que a pausa para a Copa do Mundo e a chegada do técnico Lisca fizeram bem para o Ceará. Até então virtual rebaixado, o time cearense emplacou uma boa sequência e já começa a ver uma luz no fim do túnel, que pode ficar ainda mais forte nesta segunda-feira, no encerramento da 19ª rodada do Brasileirão.

Invicto há quatro jogos - duas vitórias e dois empates -, o Ceará tem pela frente um confronto direto contra o Vasco, às 20 horas, em São Januário. Os times estão separados por apenas três pontos: 19 dos cariocas diante de 16 dos cearenses, que se encontram na penúltima colocação.

"Realmente a gente deu uma grande melhorada, mas é apenas uma parte curta da competição e precisamos espalhar esse aproveitamento por mais rodadas. O segundo turno é ainda mais difícil e é quando a gente vê quem tem farinha no saco", afirmou Lisca.

A delegação alvinegra embarcou para o Rio de Janeiro no último sábado e realizou uma atividade no estádio do Flamengo, na Gávea. Com uma contratura muscular na coxa direita, o meia Juninho Quixadá ficou em Fortaleza, assim como o atacante Éder Luis, que se recupera de uma tendinite no tornozelo. Calyson será o substituto de Quixadá.

Nos últimos dias, o Ceará acertou as saídas de alguns jogadores que não estavam nos planos da comissão técnica. O volante Pio foi para o CSA, o atacante Elton se transferiu para o Figueirense e o também atacante Luidy retornou ao Corinthians.