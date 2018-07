Embriagado, atacante colombiano atropela ciclista O atacante colombiano Adrian Ramos, do Herta Berlin, clube da segunda divisão do Campeonato Alemão e com passagem pela seleção de seu país, atropelou um ciclista nesta sexta-feira na cidade de Cali, na Colômbia. A vítima, menor de idade, sofreu traumatismo craniano e foi internado num hospital.