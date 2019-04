Emelec x Cruzeiro: como assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

Emelec e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio George Capwell, em Quito, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O jogo pode deixar o time mineiro com uma folga ainda maior na ponta da tabela.

Emelec x Cruzeiro terá transmissão da Fox Sports e da TV Globo (para Minas Gerais), além de acompanhamento em tempo real do Estado. O time mineiro entra em campo na liderança do grupo, com seis pontos. Já o Emelec aparece com dois, na segunda colocação.

Na última rodada da Libertadores, o Cruzeiro derrotou o Deportivo Lara por 2 a 0. Embora a Libertadores seja prioridade, o time de Mano Menezes não esquece também que no sábado joga o duelo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América. No primeiro jogo, a Raposa venceu por 3 a 2.

O Emelec é o 10ª colocado do Campeonato Equatoriano (dentre 16 clubes participantes), com 10 pontos em sete jogos. Na última rodada do Nacional, o Emelec perdeu por 1 a 0 para o Independiente del Valle. Já na Libertadores, vem de um empate sem gols com o Huracán.