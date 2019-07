Emelec x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

O Flamengo deixa de lado o Campeonato Brasileiro e volta a focar sua atenção na Copa Libertadores. O time comandado por Jorge Jesus enfrenta o Emelec-EQU nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio George Capwell, em Guaiaquil, no Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

É possível assistir Emelec x Flamengo ao vivo no canal Fox Sports. O Estado fará tempo real da partida.

O Flamengo terá importantes desfalques para a partida desta quarta-feira. Os meias Arrascaeta e Everton Ribeiro e o atacante Vitinho estão fora do jogo. O atacante, inclusive, vai passar por cirurgia no joelho.

Além de continuar na briga pela ponta da tabela no Brasileirão e pela classificação na Libertadores, a expectativa no time carioca é para a possível chegada de um reforço de seleção brasileira. O clube acerta os últimos detalhes para anunciar a contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís, que estava no Atlético de Madrid.

O Flamengo terminou a fase de grupos como líder do Grupo D com 10 pontos, mesma pontuação da LDU e do Peñarol, mas ficou à frente pelo saldo de gols (6, 4 e 2, respectivamente). O San José, com quatro pontos, completou o grupo.

O Emelec foi o segundo do Grupo B, com nove pontos. O líder foi o Cruzeiro, com 15. O Deportivo Lara ficou em terceiro com cinco e o Huracán ficou com quatro pontos.

