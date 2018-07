Emendas determinam mudanças nas eleições do Palmeiras

SÃO PAULO - Um encontro na noite desta segunda-feira do Conselho Deliberativo do Palmeiras definiu novas alterações no estatuto do clube para eleições presidenciais. As mudanças só ocorrerão na eleição de novembro de 2014. A próxima, em janeiro de 2013 permanecem inalteradas.

No início de outubro, os conselheiros decidiram que a partir da eleição de 2014, as votações para eleger o novo presidente do clube seriam através de votos de sócios. Atualmente, só conselheiros tem o direito de voto. Mas ficaram pendentes algumas emendas, que foram definidas nesta segunda-feira.

A principal mudança é que o Conselho aprovou o filtro de 20% para que uma chapa possa tentar a candidatura para presidência aprovada. Com isso, 20% dos presentes em reunião do Conselho Deliberativo terão de aprovar a candidatura de uma chapa para que ela entre no processo eleitoral. A ideia inicial era de que apenas 10% dos presentes precisariam aprovar.

Outra mudança é que presidentes e vices compõem chapa única. Atualmente, o voto do presidente e de seus vices são independentes, ou seja, é possível votar no presidente da situação e no vice da oposição, por exemplo. Com a mudança, cada lado terá uma chama definida com todos os membros.

Será possível a criação de uma única na eleição, desde que 50% dos associados aprovem em reunião. O conselheiros com quatro anos de mandato poderá se candidatar e passa a ser obrigado os candidatos apresentarem um plano de governo, como uma eleição para eleger qualquer político no País.

E com o intuito de evitar surpresas da nova diretoria, fica obrigado que a gestão vigente ajude a nova diretoria, passe informações e dê conselhos para quem assumir o clube.

O projeto, com tais mudanças, ainda terá que passar pelo crivo de 50% mais um dos sócios em Assembléia que ainda não tem previsão para acontecer, mas será em novembro.