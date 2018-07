Emerson acelera volta em busca de vaga no time de Tite

"A ideia é voltar o quanto antes para a preparação do Mundial. Hoje (segunda) comecei um pouco da fase física, fui para o campo. A dor diminuiu bastante. Até o final da semana acho que já entro com bola. Enfim, está evoluindo, treino dois períodos todos os dias. Estou me recuperando muito bem", disse o atacante, em visita ao instituto de oncologia pediátrica do GRAACC (Grupo de Apoio de Atendimento ao Adolescente e Criança com Câncer), em São Paulo.

Ele destaca que Tite sempre deixou claro que a disputa por posição no time sempre esteve em aberto. "Foi assim no Brasileiro e na Libertadores. O Tite deixa claro que quem estiver no momento melhor vai jogar. Estou no Corinthians há bastante tempo e ele vem tendo essa postura. Independente do nome e do que fez. Ninguém tem cadeira cativa."

O jogador também foi incitado a falar sobre a possibilidade de rebaixamento do Palmeiras e voltou atrás das provocações, dizendo torcer pela permanência do arquirrival do Corinthians na primeira divisão do futebol brasileiro. "Tenho vários amigos lá. Para a história do Palmeiras não seria legal. Minha torcida é para que permaneça. O Corinthians caiu e outros grandes também já caíram, mas não desejo que o Palmeiras caia", garantiu ele.