Emerson alega razão pessoal e não treina no Corinthians

SÃO PAULO - Ainda sem definir a permanência no Corinthians, o atacante Emerson não compareceu ao treino desta quarta-feira no CT do Parque Ecológico. Segundo o clube, o jogador justificou a ausência e alegou estar com problemas pessoais.

Emerson tem contrato até o fim do ano e, como já restam seis meses para o término, está livre para negociar com outro clube. Mas a vontade do jogador de 34 anos é de renovar o vínculo até o fim de 2015, quando encerraria a carreira. A diretoria do Corinthians, no entanto, pretende fazer um compromisso com término em dezembro de 2014. A expectativa é de que as duas partes cheguem a um acordo nos próximos dias.

Na manhã desta quarta-feira, o elenco corintiano fez o primeiro treino com bola depois do retorno da folga. Paulo André, Chicão, Edenilson e Alessandro não participaram da atividade no campo, porque se recuperam de lesões. Até a próxima quarta, os jogadores vão ficar em regime de concentração no CT do Parque Ecológico, numa espécie de pré-temporada, devem realizar jogos-treino.

O próximo compromisso do Corinthians será somente no dia 3 de julho, contra o São Paulo, no Morumbi, pela primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana.