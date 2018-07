Emerson assina novo contrato com Santos até 2018

Formado nas divisões de base do Santos, Emerson tem apenas 20 anos e hoje é reserva imediato do chileno Mena - mesmo porque, o veterano lateral-esquerdo Léo, de 38 anos, não renovou contrato com o clube e decidiu, na quinta-feira, encerrar a sua carreira.

"Sempre foi minha prioridade renovar com o Santos, clube em que cheguei aos 12 anos para atuar no futsal. Estou muito feliz com este acerto e espero conquistar cada vez mais meu espaço e alcançar diversas conquistas por aqui", disse o jovem lateral.

O superintendente de futebol do clube, André Zanotta, também comemorou o acerto. "A prorrogação do contrato do Emerson segue a política de valorização dos novos valores do Santos. O Emerson é um jogador de muito potencial e esperamos que ele tenha um futuro brilhante", elogiou.

Emerson, inclusive, será titular no jogo deste sábado, contra o Coritiba, na capital paranaense, pela segunda rodada do Brasileirão. Afinal, Mena está afastado do time por causa de uma inflamação no tendão de Aquiles direito.