Emerson vê Guerrero como responsável pela ascensão do Flamengo

O atacante Emerson creditou a evolução do Flamengo no Campeonato Brasileiro à chegada do atacante Paolo Guerrero e ao maior período para treinos que a equipe teve nas últimas semanas. O time carioca venceu as duas últimas partidas e deverá contar com o estádio do Maracanã, no Rio, lotado neste domingo, quando recebe o Santos.

"O Cristóvão (Borges, técnico) teve um pouco mais de tempo para trabalhar. Tivemos uma ou duas semanas cheias, o que possibilita o treinador a colocar aquilo que entende como o melhor para a equipe. Talvez esse seja o principal motivo da evolução da equipe", avaliou Emerson, após o treino desta quinta-feira.

A chegada do peruano Paolo Guerrero também é vista por Emerson como uma das razões da melhora do time. Os dois foram colegas no Corinthians e agora formam o ataque do rubro-negro carioca. "A gente não tinha um atleta com as características e a qualidade dele (Guerrero). O número 9 mesmo, aquele cara que fica centralizado e leva uma preocupação muito grande para o adversário de finalização", destacou o atacante, citando ainda o empenho do grupo em colocar em prática as instruções do treinador.