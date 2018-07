Emerson avisa que não pensa em deixar o Corinthians

SÃO PAULO - Diante dos rumores de que poderia estar sendo negociado com o Atlético-MG, Emerson avisou nesta terça-feira que não pensa em deixar o Corinthians. E até mesmo o técnico Mano Menezes reforçou o desejo de manter o atacante no elenco corintiano nesta temporada.

Emerson tem contrato até junho de 2015, mas, diante da reformulação do elenco corintiano e do alto salário que possui (R$ 400 mil mensais), sua saída vem sendo especulada nesta temporada. Alguns clubes já procuraram o Corinthians, sem qualquer acordo até agora.

"Não passou pela minha cabeça sair do Corinthians (nenhum segundo). Minha história nesse clube que aprendi a amar não acabou!!! Tenho alguns títulos ainda para conquistar!!!", escreveu Emerson, nesta terça-feira, em seu perfil no Instagram.

Também nesta terça-feira, Mano Menezes comentou sobre Emerson na entrevista coletiva antes do jogo diante do Comercial. "Não temos pensamento de saída do jogador", disse o treinador. "O fato de outra equipe demonstrar interesse só valoriza a condição que ele adquiriu e que queremos ter no plantel."