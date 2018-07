Emerson chega atrasado ao treino e será multado pelo Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Emerson Sheik chegou atrasado ao treinamento desta segunda-feira do Corinthians no CT do clube e será punido pela diretoria pela falta disciplinar. Este foi o segundo dia consecutivo que o jogador, que não participou do confronto com o Bragantino, não se apresentou no horário definido pela comissão técnica.

Apesar da indisciplina, Emerson está entre os relacionados para o jogo desta quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, contra o Millonarios, da Colômbia, pela segunda rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores. O atacante ainda se recupera de dores no joelho direito, mas não deve ser problema para o jogo.

Na reapresentação do elenco na manhã desta segunda, Jorge Henrique e Chicão treinaram. O atacante participou de atividade com bola após se recuperar de um problema muscular na coxa direita. Porém, o jogador sentiu um incômodo, pediu para deixar a atividade mais cedo e será reavaliado pelo departamento médico. Mesmo assim, ele permanece entre os relacionados pelo técnico Tite para o jogo com o Millonarios.

Já o zagueiro Chicão, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito, realizada no início deste ano, fez um trabalho físico, mas segue desfalcando o Corinthians.

Atual campeão da Libertadores, o time paulista inicia na noite desta segunda a concentração para o duelo com o Millonarios. O Corinthians estreou no torneio continental com um empate por 1 a 1 com o San Jose, na Bolívia, em duelo disputado na última quarta-feira.