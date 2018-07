Emerson comemora 'vitória dupla' após ter pena reduzida

"Sou o cara mais feliz do mundo, estou extremamente feliz", disse o atacante, após a partida. "Faço o que gosto, amo muito tudo isso, porque eu ganho dinheiro e vocês (da imprensa) ainda me colocam aí".

Emerson, que marcou o terceiro gol da vitória, também comemorou os três pontos que deixaram o Corinthians mais perto da chamada zona de conforto. "Foi o que o Tite estipulou e agora estamos bem perto disso".

Os jogadores, especialmente os titulares, vão ganhar algumas folgas antes de iniciar a preparação para o Mundial de Clubes. Mas não será o caso de Emerson, que já ganhou seu descanso. Durante o período de suspensão, ele ganhou folga e já está descansado. Tanto que a diretoria já o chamou para uma conversa esta semana para pedir mais concentração e empenho: nada de atrasos nos treinos.

Edenílson também comemorou muito a melhora do time no segundo tempo e sua atuação decisiva na virada corintiana. Ele marcou um gol e não foi fominha no lance do terceiro gol ao deixar Emerson livre para sacramentar o resultado. "Ele estava mais bem colocado e acabei tocando a bola."

CHINÊS - Com tantos desfalques, até o chinês Zizao voltou a ser relacionado e ficou na reserva - na maioria dos jogos, ele é cortado do banco. O curioso é que sem nunca ter feito um gol pelo Corinthians, foi só seu nome aparecer no placar eletrônico do Pacaembu que um alvoroço veio das arquibancadas. "Deixou de ser curiosidade e virou um apelo (do torcedor)", afirmou Tite, que já teve de responder milhares de vezes quando, afinal, o chinês vai estrear pelo Corinthians. "É um jogo de muita envergadura (contra o Flamengo)".