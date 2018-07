Emerson deixa treino e vira dúvida no Fluminense

Um dia depois de participar normalmente de um treino com bola na última quarta-feira, o atacante Emerson voltou a sentir um incômodo no tornozelo esquerdo na atividade realizada na manhã desta quinta, nas Laranjeiras, e passou a ser dúvida do Fluminense para a partida do próximo domingo, contra o Goiás, no Engenhão, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Emerson não atua desde o clássico contra o Botafogo, realizado no último dia 17 de outubro, quando ele sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo. Como ele voltou a treinar com bola na quarta-feira, a expectativa era a de que ele ficasse pelo menos no banco na partida contra o time goiano. Porém, com as novas dores ele corre o risco de voltar a ser descartado da lista de jogadores relacionados pelo técnico Muricy Ramalho.

Na atividade desta quinta, o treinador comandou um treino técnico e escalou os atacantes Fred e Washington, o meia Deco e Emerson na mesma equipe, mas o último deles só permaneceu em campo nos 15 minutos iniciais e deixou o gramado para ser reavaliado pelo departamento médico do Fluminense.

Apesar do possível desfalque de Emerson, o líder Fluminense tem como consolo o fato de que poderá contar com a volta de Fred e Deco. O primeiro deles não joga desde 6 de outubro, quando voltou a sentir uma lesão na panturrilha esquerda na partida contra o Santos. Deco, por sua vez, está fora do time desde o dia 10 do mesmo mês, quando sofreu um estiramento muscular na coxa direita no jogo com o Cruzeiro.

Mas, se deverá contar com Deco e Fred, Muricy Ramalho terá os desfalques já confirmados do meia Marquinho, contundido, e do zagueiro Gum, suspenso, na partida contra o Goiás.