Emerson diz que está 'completamente realizado' no Fluminense

RIO - Autor do gol do título no Campeonato Brasileiro, o atacante Emerson minimizou o seu passado flamenguista e garantiu que está completamente realizado no Fluminense. Ele lembrou ainda do período em que a torcida ainda o cobrava pela identificação com o rival.

"Antes de chegar ao Fluminense, começaram as especulações e me lembro que a torcida fez uma campanha com uma foto minha e um X no meio simbolizando um não. É uma coisa absolutamente normal no futebol brasileiro, faz parte da rivalidade entre os clubes, os torcedores são muito apaixonados", ponderou o atacante.

"Fico feliz por ter conquistado a galera. Consegui demonstrar dentro de campo o meu comprometimento com o clube", acrescentou Emerson. "Estou completamente realizado no Fluminense, principalmente pelo apoio da galera. Onde vou as pessoas brincam dizendo que não sou mais flamenguista, e sim tricolor".

Emerson comentou ainda sobre o gol decisivo diante do Guarani, na última rodada do Brasileirão. "Meus melhores jogos foram os sete primeiros. É claro que também a final, pela importância que teve, será inesquecível e o gol mais importante da carreira", completou.

