Emerson diz que está pronto para reforçar Fluminense

Emerson reforçará o Fluminense no clássico com o Botafogo, no domingo. Ao menos é o que garante o próprio atacante, que disse estar "quase 100%" recuperado de lesão na coxa esquerda. Assim, ele se colocou nesta quinta-feira à disposição do técnico Muricy Ramalho.

Depois de sofrer a contusão no início de setembro, Emerson poderia retornar contra o Botafogo, mas deu um susto ao sentir dores na quarta-feira - tinha uma bolha no dedo do pé - e fazer apenas trabalhos físicos. Ainda assim, ele minimizou o problema e garantiu que está pronto, mesmo que seja para entrar no segundo tempo.

"Estou há mais de um mês fazendo a parte de recuperação da lesão (estiramento na coxa esquerda) e há mais de oito dias trabalhando a parte física. Me sinto bem, quase 100%. Esse é a hora de ver quem é brabo. Tem que ser aguerrido, é o momento de pensar no título, não tem mais história", garantiu o atacante.

Outra boa notícia nesta quinta veio com Washington, que fez um trabalho à parte nos dois últimos dias com os fisioterapeutas, mas voltou a treinar normalmente. Assim, ele está confirmado para o clássico.