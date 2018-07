Emerson diz que Fla precisa 'virar a chave' e focar na Copa do Brasil

O time rubro-negro empatou a primeira partida, no Maracanã, por 1 a 1. Agora, precisa da vitória simples ou empate por mais de um gol para avançar às oitavas de final da competição. "É um grupo acostumado com pressão, pois jogamos no Flamengo. É hora de virar a chave, porque é um jogo decisivo", comentou Emerson Sheik.

O atacante volta ao time no duelo desta semana depois de ficar fora da última rodada do Brasileirão, por causa de um acordo entre os clubes. Além dele, o técnico Cristóvão Borges também poderá escalar Paolo Guerrero, principal contratação da temporada.

O treinador optou nesta terça-feira por fechar a primeira parte do treino para os jornalistas. Depois, o elenco realizou um treino tático sem dar pistas da formação titular. E, no final, comandou treino de finalizações em metade do campo. A outra metade contou com cobranças de falta, com Cáceres, Luiz Antônio e Canteros.

Os jogadores também treinaram pênaltis, pois, caso o placar da primeira partida se repita, a decisão da vaga será definida desta forma. "Temos que reagir, vamos reagir, temos capacidade para isso. É a oportunidade que nós temos, vamos buscar a vitória", comentou o treinador.