Emerson, do Corinthians, atrasa visita e causa confusão no Graacc

SÃO PAULO - Ainda em função da punição pela expulsão diante do Atlético-MG no dia 2 de setembro, o atacante Emerson, do Corinthians, deveria fazer uma visita ao Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer (Graacc) na manhã desta segunda-feira, mas se atrasou e causou uma confusão. Ele deveria chegar ao local por volta das 11h30, mas só apareceu às 13h40.

A alegação da assessoria de imprensa corintiana foi de que o jogador pegou muito trânsito, depois de ter participado do treino da manhã no CT Joaquim Grava. Durante a coletiva, Emerson tentou se retratar: "Em nome do Sport Club Corinthians, peço desculpas pelo atraso." De toda forma, a demora do jogador decepcionou as crianças que esperavam para vê-lo e causou uma saia justa no local.

Emerson deveria conceder entrevista coletiva na brinquedoteca do Graacc, enquanto as crianças almoçavam. No entanto, com a demora, a sala precisava ser liberada para as atividades do dia, o que fez com que a imprensa tivesse que deixar o local, após uma longa espera.

Mais de duas horas depois do horário marcado, Emerson chegou ao Graacc com um cheque de R$ 10 mil, também parte da pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ao lado do jogador estava o técnico Tite, mas este visitou o local por opção própria.