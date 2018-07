Emerson é afastado do Flu pouco antes de jogo decisivo

Autor do gol que deu o título brasileiro ao clube tricolor no ano passado, ele teria cantado a música "Bonde do Mengão sem Freio" no ônibus da delegação tricolor após o treinamento de terça, na Argentina, o que irritou a direção do clube, já insatisfeita com a ausência dele numa atividade recente.

O jogador já retornou ao Brasil e está fora também da semifinal da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca), neste domingo, contra o Flamengo, no Engenhão, e a tendência é que seja negociado em breve.