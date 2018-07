Emerson é confirmado como titular no Fluminense

Emerson sentiu uma lesão na coxa esquerda no início de setembro e estava praticamente confirmado para enfrentar o Botafogo. A expectativa, no entanto, era de que entrasse apenas no segundo tempo. Outro jogador confirmado no time titular é Diguinho, que também está recuperado de contusão.

O meia Deco, por sua vez, ainda sofre com um estiramento no músculo posterior da coxa direita e está vetado. Em seu lugar, entra Marquinho. "Estou muito feliz por ganhar mais uma oportunidade de começar jogando", garantiu o substituto do ex-jogador do Chelsea.

O Fluminense deve enfrentar o Botafogo com: Rafael; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Diogo, Diguinho, Marquinho e Conca; Emerson e Washington.