Emerson e Diguinho são denunciados por contrabando Os jogadores Emerson Sheik, do Corinthians, e Diguinho, do Fluminense, foram denunciados pela Justiça na última sexta-feira por contrabando e lavagem de dinheiro. Segundo informações do Ministério Público Federal (MFP), no Rio de Janeiro, os atletas compraram um veículo importado ilegalmente dos Estados Unidos.