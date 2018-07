Emerson e Jorge Henrique desfalcam o Corinthians diante do Atlético Goianiense

SÃO PAULO - O Corinthians terá mais dois desfalques para a partida deste domingo, diante do Atlético Goianiense, no Serra Dourada, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Alessandro, ainda lesionado, o técnico Tite também não contará com o atacante Jorge Henrique, com dores na panturrilha direita, e Emerson, que poderia ser seu substituto, mas foi vetado por conta de uma pancada na canela.

Com isso, o meia Alex deve fazer sua primeira partida como titular da equipe. Contratado em maio, o jogador já atuou em dois jogos - contra Bahia e Vasco -, mas sempre vindo do banco de reservas. Ele vai compor o setor de meio-de-campo ao lado de Ralf, Paulinho e Danilo.

A boa notícia no Corinthians fica por conta da volta do zagueiro e capitão Chicão. Recuperado de uma amidalite, que o afastou do confronto diante do Vasco, o jogador voltou a treinar e vai para o jogo.

Com os desfalques de Emerson e Jorge Henrique, e a volta de Chicão, o Corinthians deve enfrentar o Atlético-GO com: Julio César; Weldinho, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex; Willian e Liedson.