Emerson e Pedro Botelho voltam a treinar no Atlético-MG

Mais dois atletas se recuperaram de lesão e expandiram o leque de opções do técnico Levir Culpi para montar o time do Atlético-MG no segundo semestre. Nesta segunda-feira, o zagueiro Emerson e o lateral-esquerdo Pedro Botelho voltaram a treinar.

"Estou muito feliz pelo retorno aos gramados e sei que posso ser muito feliz aqui. Estou retornando de uma grave lesão, ainda com um pouco de receio, mas logo perco esse receio e estarei confiante", disse Emerson, que passou por cirurgia no tornozelo direito em fevereiro. Pedro Botelho, por sua vez, teve lesão muscular na coxa esquerda.

Além deles, quem desde a semana passada já treina normalmente é o atacante Luan, que se recuperava de uma cirurgia no joelho direito realizada em janeiro.

"Foi difícil para mim ficar longe dos gramados, uma ansiedade muito grande de voltar e poder ajudar a equipe. Estou me preparando bem para estar à disposição do Levir. Espero fazer essa preparação da melhor maneira possível, voltar mais forte, fazer meus gols e trazer alegria para a torcida", destacou Luan.