Emerson é poupado em treino e Guerrero vira desfalque

SÃO PAULO - No dia seguinte ao empate por 1 a 1 contra o Santos, os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira. Emerson, que não jogou o clássico porque estava suspenso, foi poupado do treino no campo porque está gripado e com febre. Se melhorar, irá treinar nesta sexta. Os reservas treinaram com bola, e os titulares que enfrentaram o Santos fizeram um trabalho de recuperação na academia.

A assessoria do clube confirmou que o atacante Paolo Guerrero não enfrenta o Vitória. Ele já viaja para se reapresentar à seleção peruana, que, na próxima semana, enfrenta a Coreia, em amistoso na cidade de Suwon. Por isso ele também não joga contra o Fluminense, quarta-feira que vem.

Com isso, aumentam as chances de Alexandre Pato ter nova chance como titular e apagar a péssima imagem do clássico contra o Santos. Pato entrou no segundo tempo e mal pegou na bola.

Renato Augusto, que deixou o jogo da Vila reclamando de cãibra, não preocupa os médicos. Ele foi examinado e não sofreu lesão nenhuma. Apenas sentiu cansaço, segundo os médicos, e fica à disposição para enfrentar o Vitória, domingo, no Pacaembu.

Outro desfalque para o jogo deste fim de semana é o zagueiro Paulo André, que foi expulso na Vila Belmiro. Felipe será o substituto, uma vez que Cleber ainda não tem condição física de jogo.