Emerson é preservado na volta aos treinos do Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Emerson foi o único jogador que não treinou no campo na tarde desta terça-feira, no CT do Parque Ecológico, na reapresentação do elenco corintiano após a folga de dois dias de carnaval. O motivo foi o corte que ele sofreu na região do olho direito no empate por 2 a 2 contra o São Caetano, sábado passado, no Pacaembu, pelo Paulistão.

Emerson recebeu três pontos na região atingida após um choque com O assistente do árbitro no jogo de sábado e, por isso, tem de evitar contato com o sol. Apesar disso, ele não deve ser desfalque para o clássico de domingo, quando o Corinthians encara o rival Palmeiras no Pacaembu, pela oitava rodada do Paulistão.

Os demais atletas fizeram um trabalho físico no campo. Primeiro, divididos em três grupos, correram em volta do gramado. Depois, os jogadores realizaram um treino técnico, com bola, em campo reduzido. Assim começou a preparação corintiana para o clássico de domingo.

Para enfrentar o Palmeiras, o técnico Tite terá o retorno do goleiro Cássio. Ele está recuperado da lesão no ombro esquerdo e fará sua estreia na temporada. A tendência é que o treinador mantenha o time que empatou contra o São Caetano - assim, o atacante Alexandre Pato deve continuar como opção no banco de reservas.