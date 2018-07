Emerson é suspenso e desfalca Corinthians no domingo

Emerson foi condenado por ter pisado no defensor Daniel, do Avaí, durante jogo realizado no dia 30 de outubro, no Pacaembu. Na ocasião, ele recebeu apenas o cartão amarelo do árbitro da partida. Mas o STJD resolveu aplicar uma punição maior após ver o vídeo da jogada. Presente no julgamento, o atacante escapou de pena mais pesada - poderia pegar até 12 jogos de suspensão.

O problema para o Corinthians é que Tite já tinha escolhido Emerson para ser o substituto do meia Alex, que sofreu lesão muscular. Agora, sem poder contar com o jogador, o treinador deve optar pelo volante Edenílson. Além dos dois desfalques, outro titular corintiano que não jogará no domingo é o lateral Alessandro, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo - Welder joga.

A boa notícia para os corintianos é que o zagueiro Leandro Castán, também julgado nesta sexta-feira no STJD, recebeu apenas um jogo de suspensão pela expulsão nessa mesma partida com o Avaí. Como ele já cumpriu a automática na rodada passada, diante do América-MG, está confirmado no time titular para enfrentar o Atlético-PR, quando o Corinthians tentará manter a liderança do Brasileirão.