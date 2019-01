Emerson é vendido pelo Atlético-MG ao Barça e jogará no Betis por empréstimo

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira a venda do lateral-direito Emerson para o Barcelona. O jogador de 20 anos vinha sendo observado pela diretoria catalã há alguns meses. Antes de integrar o elenco do clube, no entanto, atuará no restante da temporada pelo Betis, por empréstimo.

Em nota oficial, o Atlético-MG divulgou detalhes da transação. Segundo o clube, o Barcelona desembolsou 12,17 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões) para contratar o jovem talento que está servindo a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. Emerson assinou contrato com o time catalão por cinco anos, até o fim da temporada 2023/2024.

O lateral se apresentará ao Barcelona somente em julho. Isso porque, antes de vestir as cores do gigante europeu, ganhará experiência na Espanha atuando por empréstimo pelo Betis até o fim de junho.

A trajetória de Emerson no Atlético-MG foi curta. O jogador havia sido contratado em abril do ano passado, após se destacar pela Ponte Preta. Na época, o time mineiro desembolsou R$ 5 milhões, mais o empréstimo de Danilo Barcelos, para ficar com o lateral.

O técnico Levir Culpi já vinha lidando neste início de temporada com o desfalque do lateral, que está com a seleção sub-20. Sem ele, o treinador tem à disposição para a posição Patric, Carlos César e Guga, contratado para esta temporada junto ao Avaí.