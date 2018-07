Emerson e Victor Luís treinam com bola e podem voltar ao Botafogo na quarta

O time do Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira com duas novidades. O lateral-esquerdo Victor Luís e o zagueiro Emerson Silva voltarão a treinar com bola nesta manhã e podem voltar ao time na partida contra o Vitória, quarta, no Barradão, pela sétima rodada do Brasileirão.

Liberado pelo departamento médico, Victor é quem tem mais chances de voltar à equipe no meio de semana. Ele se recuperou de uma torção sofrida no joelho esquerdo no clássico com o Flamengo, no dia 4, e desfalcou o Botafogo na duas últimas rodadas. Nesta segunda, ele treinou normalmente e mostrou boas condições para retomar seu posto entre os titulares.

Também liberado pelos médicos, Emerson Silva treinou com bola em menor intensidade. E, se for relacionado para quarta, deve ficar no banco de reservas. Leandrinho e Luis Ricardo treinaram com o restante do grupo. Porém, a dupla ainda não foi liberada pelo departamento médico.

Já Camilo e Guilherme ainda não são opções para o técnico Jair Ventura. O meia fez apenas trabalho de fisioterapia nesta segunda, enquanto o atacante está na fase de transição entre o DM e a preparação física. Ainda não há previsão exata para o retorno dos dois jogadores.

Com oito pontos, na 12ª colocação, o Botafogo vai enfrentar o Vitória às 19h30 desta quarta, no Barradão, em Salvador. O time baiano, com apenas quatro pontos, está dentro da zona de rebaixamento.