Emerson e Wallace treinam e podem voltar no clássico com o Vasco

Sem jogar desde o início do mês, o atacante Emerson e o zagueiro Wallace demonstraram boa recuperação no treino do Flamengo desta terça-feira e aumentaram a expectativa para um possível retorno no clássico com o Vasco, domingo, no Maracanã.

Eles fizeram trabalho a parte, sob o comando do preparador físico Daniel Felix e deram sinais de boa reabilitação. Se seguirem evoluindo, poderão retornar ao time no fim de semana.

No gramado, os jogadores que não foram titulares na derrota para o Atlético-MG participaram de treino técnico, com trocas de passes e movimentação. Os titulares trabalharam na academia, nesta reapresentação do elenco.

A partida contra o Vasco terá sabor de vingança para o Flamengo. Foi o rival que eliminou o rubro-negro na Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe vascaína luta contra o rebaixamento, enquanto o Flamengo mira o G4 - ocupa no momento o sexto lugar.