Emerson faz primeiro treino após lesão e deve enfrentar o Inter no domingo

SÃO PAULO - Afastado do time há exatos 30 dias, por lesão, Emerson passou pelo primeiro teste em seu retorno aos treinos, nesta segunda-feira. O atacante participou normalmente de coletivo do qual participaram reservas e jogadores da base e deve confirmar a volta à equipe no jogo contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio.

Emerson formou dupla de ataque com o chinês Zizao, em apenas um dos dois tempos da atividade, e teve atuação discreta em sua primeira atividade com bola desde que sofreu lesão no joelho direito, na partida contra a Portuguesa, em 13 de outubro. O atacante voltou a treinar com bola na semana passada, mas foi apenas um recreativo.

Sem balançar as redes, Emerson e sua equipe foram derrotados por 2 a 0. Os titulares da goleada do fim de semana sobre o Coritiba fizeram apenas atividades físicas, na academia ou correndo em volta do gramado.

O coletivo desta segunda também contou com Danilo, que havia voltado ao time no segundo tempo da partida contra o Coritiba, no sábado - chegou a dar o passe para o gol de Guerrero, no Pacaembu. O meia também disputou apenas um tempo do coletivo desta segunda.

Com os retornos de Danilo e Emerson, Tite terá todos os jogadores à disposição para o confronto com o Inter. Assim, o técnico deverá mudar a formação da equipe que entrou em campo contra o Coritiba.

Danilo deve recuperar o espaço no meio de campo, substituindo Jorge Henrique e formando dupla na armação com Douglas. O ataque pode ter Guerrero e Martínez. Emerson deve entrar somente no segundo tempo, assim como aconteceu com Danilo no sábado.