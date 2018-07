Emerson, Guerrero e Felipe reforçam o Corinthians no clássico

O técnico Tite indicou, neste sábado, qual será a formação titular do Corinthians para pegar o São Paulo, domingo à tarde, no clássico da oitava rodada do Paulistão. E a equipe terá reforços. Emerson Sheik, ausente nos últimos quatro jogos e que teria sido cortado da viagem para a Argentina, para o jogo com o San Lorenzo, na quarta-feira, está confirmado. Guerrero, que cumpriu suspensão naquele jogo da Libertadores, também está garantido. Na defesa, o veterano Edu Dracena volta para o banco de reservas, com Felipe e Gil formando a dupla de zaga titular.

No meio-campo, Danilo, sempre decisivos nos clássicos, vai jogar no lugar de Renato Augusto, que levou uma pancada no tornozelo esquerdo na Argentina e ficará dez dias fora de combate. O ex-são-paulino disputava posição com Petros, que continua no banco de reservas.

O atacante colombino Mendoza, com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, está vetado. Como ele vinha jogando na lateral, quem entra no time é Uendel. Assim, o Corinthians deve jogar com: Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Elias, Jadson e Danilo; Emerson e Guerrero.