Emerson Leão assume o comando do Goiás

A diretoria do Goiás confirmou e apresentou nesta segunda-feira Emerson Leão como técnico da equipe para a sequência da temporada. Ele chega para substituir Jorginho, que deixou o comando do time após a eliminação nas semifinais do Campeonato Goiano. Nesta temporada, a equipe também já havia sido dirigida por Hélio dos Anjos.

Empolgado após o acerto com o novo treinador, o presidente Syd de Oliveira Reis disse acreditar que o Goiás vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro sob o comando de Leão, que firmou contrato até o final do ano com o técnico.

"Após a crise de duas eliminações, anuncio aqui um técnico que atende aos padrões orçamentários do Goiás e que manterá firme o nosso sonho de conquistar o inédito título nacional e/ou internacional. É um homem com bagagem e experiência suficientes para nos ajudar nesta difícil empreitada", afirmou o dirigente.

Com o Goiás fora da Copa do Brasil e do Campeonato Goiano, Leão terá duas semanas para conhecer o grupo de jogadores. A sua estreia oficial acontecerá no dia 9 de maio, em Campinas, contra o Guarani, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Junto com o técnico, chegam ao clube o preparador físico Fernando Leão e o fisiologista Rodrigo Chaves.

"No Brasil, duas semanas é o tempo necessário para a realização de uma pré-temporada. Inicialmente, vou conhecer o elenco e trabalhar para montar uma equipe competitiva. Vim para subir o time, elevar a moral e ser merecedor de elogios. Além disso, quero dar sequência aos meus 46 anos de profissionalismo e agora o Goiás faz parte do meu currículo. E eu não gosto de currículo feio", disse Leão.