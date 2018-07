Emerson Leão tem casa assaltada em São Paulo O técnico do São Paulo, Emerson Leão, teve a casa assaltada no último sábado, no bairro do Jardim Paulista, zona sul de São Paulo. O treinador registrou a queixa no 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi, mas segundo a polícia, ele não informou quais pertences foram levados pelos criminosos.