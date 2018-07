Emerson não define futuro e volta a ficar fora de treino do Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Emerson voltou a ser ausência no treino do Corinthians. Liberado das atividades desde o último sábado pela diretoria, o jogador era esperado nesta quarta-feira, mas como ainda não definiu sua negociação com o Botafogo ele segue no Rio e acabou sendo novamente dispensado dos trabalhos no CT Joaquim Grava.

Emerson está encostado no elenco corintiano desde a reta final do Campeonato Paulista e sequer ficou no banco de reservas na última rodada, contra o Atlético Sorocaba, quando perdeu a vaga para o jovem Malcom, de 17 anos. Depois de demonstrar certa resistência no início, o atacante já vê com bons olhos a possibilidade de ir para o Botafogo, seu provável destino.

Sem o jogador, o técnico Mano Menezes dividiu o elenco em duas equipes de 13 jogadores para fazer um treino tático em campo reduzido. A equipe titular foi a mesma que vinha atuando nas últimas partidas, com o acréscimo dos jovens Guilherme Arana, lateral-esquerdo, e Zé Paulo, meia, ambos vindos das categorias de base do clube.

Quem deve começar a treinar ao lado dos novos companheiros em breve é o volante Ferrugem, vindo da Ponte Preta. Ele passou por exames médicos no CT nesta quarta-feira e deve assinar contrato de empréstimo por um ano.

ELIAS

Principal contratação do Corinthians para o segundo semestre até o momento, o meia Elias deverá ser apresentado à imprensa nesta quinta-feira, ao meio-dia. Ele foi anunciado como novo reforço na última segunda, após longa negociação com o Sporting, de Portugal, e chega como esperança de mais criatividade para o meio de campo da equipe.