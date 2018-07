Emerson não treina e vira dúvida para enfrentar o Flamengo

O Botafogo pode perder seu principal jogador para enfrentar o Flamengo, domingo, no primeiro jogo do Maracanã depois da final da Copa do Mundo. O atacante Emerson não participou do treino deste sábado, no campo anexo do Engenhão, e virou dúvida para o clássico carioca da 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador já havia se queixado de dores na panturrilha durante os treinos da semana e, nesta manhã, ficou apenas trabalhando na academia. Se Emerson não puder jogar, o técnico Vagner Mancini tem a opção de escalar Wallyson ou Yuri Mamute no ataque ao lado de Zeballos.

Ainda sem poder contar com Marcelo Mattos, que se recupera de lesão, e com o atacante Rogério, que não foi regularizado, o Botafogo deve joga com: Jefferson; Edílson, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Airton, Gabriel, Bolatti e Carlos Alberto; Zeballos e Emerson (Yuri Mamute ou Wallyson).