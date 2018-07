Emerson nega saída e diz que quer seguir no Corinthians

"Em relação a 2012, eu tenho contrato com o Corinthians e quero muito ficar. Me identifiquei com o torcedor, com o clube, quando cheguei a diretoria me abraçou de uma maneira fantástica", afirmou o jogador, em entrevista ao SporTV, na qual em seguida ele destacou que o seu prestígio no exterior não o fará mais uma vez deixar o futebol brasileiro. "Os árabes me amam, mas desta vez eles não me levam", garantiu.

Emerson deixou o Flamengo durante a campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2009 para atuar pelo Al Ain, dos Emirados Árabes, antes de acertar o seu retorno ao Fluminense, pelo qual voltou a ser campeão nacional em 2010. Antes disso, o atleta defendeu o Al Sadd, do Catar.

Autor do gol que assegurou o título brasileiro ao Fluminense em 2010, Emerson lamentou também o fato de ter ficado de fora do jogo contra o Palmeiras, no último domingo, quando o Corinthians empatou por 0 a 0, no Pacaembu, e conquistou o pentacampeonato nacional. Ele acabou suspenso por causa do pisão que deu em um jogador do Avaí e admitiu que pagou caro por sua imprudência em campo.

"Foi horrível ficar fora do jogo final, mas isso serve de exemplo para mim e para outros atletas também, para tomarem um pouco mais de cuidado em algumas jogadas", afirmou o atacante, antes de completar: "Paguei de uma maneira que não é legal. Ficar fora de um jogo que marca a história, que dá título, foi horrível".