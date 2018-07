Emerson Palmieri é chamado em convocação 'alternativa' da Itália para amistoso

O técnico Giampiero Ventura anunciou nesta quinta-feira a convocação da seleção italiana para o amistoso diante de San Marino na próxima quarta, em Empoli. O treinador chamou um elenco "alternativo" e, entre os 22 atletas listados, levará o brasileiro Emerson Palmieri, da Roma.

Recém-naturalizado italiano, o lateral-esquerdo poderá fazer sua estreia pela seleção europeia. O jogador de 23 anos, que iniciou a carreira no Santos, já havia participado de um período de treinos com o técnico Ventura no início do mês, mas somente agora foi chamado para uma partida com a equipe.

Ventura decidiu aproveitar o amistoso para observar alguns jovens valores do país e, para isso, deixou de fora os principais jogadores da seleção, como Buffon, Chiellini, Bonucci, entre outros.

Entre os chamados, destaque também para o atacante Federico Chiesa. Aos 19 anos, o jogador começa a chamar a atenção na Fiorentina e tenta seguir os caminhos do seu pai, Enrico Chiesa, que se destacou no futebol italiano nos anos 1990 e 2000 e disputou a Eurocopa de 1996 e a Copa do Mundo de 1998.

Confira a convocação da seleção italiana:

Goleiros: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese).

Defensores: Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Emerson Palmieri dos Santos (Roma), Alex Ferrari (Verona), Gian Marco Ferrari (Crotone).

Meio-campistas: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo) e Matteo Politano (Sassuolo).

Atacantes: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Simone Verdi (Bologna), Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).