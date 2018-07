Emerson Palmieri é poupado e Léo ganha nova chance no Santos SANTOS - Afastado há dois jogo do time titular do Santos, o veterano Léo, de 37 anos, deve receber nesta quinta-feira mais uma chance de começar jogando. Isso porque o lateral-esquerdo Emerson Palmieri, que ganhou a posição, sentiu um desconforto na coxa direita durante o treino de terça-feira no CT Rei Pelé e será poupado diante do Mirassol, nesta quinta, na Vila Belmiro.