Emerson pode ser suspenso por 18 jogos ao criticar CBF

Ao chamar uma câmera que transmitia ao vivo Botafogo x Bahia, no Maracanã, e mandar o recado: "CBF, você é uma vergonha, o atacante Emerson pode ter colocado fim à sua participação no Campeonato Brasileiro. A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou que vai denunciá-lo em três artigos que, juntos, somam 18 partidas de suspensão.

"Em princípio, o atleta será denunciado por infração aos artigos 243-F (ofensa à arbitragem), 254 (jogada violenta), e 258 (atitude reiterada de afronta e reclamação contra instituições e autoridades com claro intuito intimidatório e desrespeitoso através da mídia) todos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Cada infração prevê penas de até seis partidas", explicou o procurador geral do STJD, Paulo Schmitt.

Emerson foi expulso pelo segundo cartão amarelo depois de fazer falta desleal em Uelliton, do Bahia, já no segundo tempo. O clube baiano, nesta quinta-feira, um dia depois da partida, divulgou fotos das marcas deixadas pela chuteira de Emerson na coxa direita de Uelliton.