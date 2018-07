Emerson quebra jejum e encaminha a classificação do Flamengo na Sul-Americana

Sem marcar um gol desde março, o atacante Emerson quebrou o jejum e garantiu a vitória do Flamengo sobre o Palestino por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Monumental, em Santiago, no Chile. Em luta contra lesões e sem espaço no elenco comandado pelo técnico Zé Ricardo, o jogador entrou no segundo tempo e arrancou ótimo resultado para o time no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Com a vantagem de poder empatar o segundo jogo, o time rubro-negro decide a vaga para as quartas de final na próxima quarta-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Diferente da estreia, quando perdeu para o Figueirense por 4 a 2 e por pouco não foi eliminado na fase nacional da Sul-Americana, o Flamengo teve outra postura. Com o domínio do meio de campo, o time teve melhor controle do jogo e explorou bem o lado esquerdo com Fernandinho e Jorge. No primeiro minuto de jogo, o atacante chutou cruzado e quase marcou.

Aos 29 minutos, a dupla fez nova boa ação com Fernandinho tabelando com o lateral-esquerdo e chutando para a boa defesa de Dario Melo. Guerrero, que retornou ao time após defender a seleção peruana e passar por problemas de saúde, foi pouco participativo. Em uma das raras ações, driblou a defesa e chutou em cima do goleiro.

No segundo tempo, o Flamengo não conseguiu manter o mesmo ritmo e deixou o Palestino crescer. Aos 8 minutos, Mazurek aproveitou bola mal rebatida pela defesa e chutou para fora. A marcação ficou cada vez mais frouxa, com os chilenos mais agressivos. Aos 18, o time iniciou rápido contra-ataque, mas demorou a finalizar. Aos 23, Valencia fez boa jogada e chutou forte para a boa defesa de Muralha.

Aos 27 minutos, Guerrero reapareceu com uma bela jogada. O peruano driblou um defensor e acertou um potente chute, que ficou na excelente aparição de Dario Melo. Aos 29, Emerson entrou na partida. Aos 33, fez o gol. Após dividida de Guerrero com a defesa, o atacante aproveitou a bola na área e chutou para fazer 1 a 0.

Com o gol, o Flamengo tentou administrar o resultado e quase sofreu o empate com Mazurek, em tentativa que foi para fora. Aos 46 minutos, os cariocas levaram novo susto. Após boa jogada de Carvajal, Benega finalizou e viu Muralha fazer excelente defesa para garantir a vitória e encaminhar a classificação para as quartas de final.

FICHA TÉCNICA

PALESTINO - Dario Melo; Sierralta, Ezequilel Luna, Benjámin Vidal e Cereceda; Carvajal, Agustín Farías, Vidangossy (Jason Silva), Franco Mazurek (Diego Torrest) e Leonardo Valencia (Paredes); Leandro Benegas. Técnico: Nicolás Córdova.

FLAMENGO - Muralha; Rodinei, Juan, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Cuéllar, Mancuello (Emerson) e Alan Patrick (Chiquinho); Fernandinho (Marcelo Cirino) e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

GOL - Emerson, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Jonathan Fuentes (Fifa/Uruguai).

LOCAL - Estádio Monumental, em Santiago (Chile).