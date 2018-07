Emerson revela que tomou injeções para jogar no Flu

Foi com o tornozelo machucado que Emerson empurrou a bola para a rede do Guarani, domingo, no Engenhão, e fez o gol da conquista do Fluminense depois de 26 anos sem vencer o Brasileirão. "O gol do título foi em cima da lesão. É até difícil explicar", disse nesta segunda-feira.

Ele atendeu a imprensa em uma praça bem arborizada dentro do condomínio em que reside na Barra da Tijuca, zona oeste. Estava de chinelo, bermuda, com uma camisa que fazia referência ao título e com o rosto de sono. Afinal, virou a madrugada comemorando e relembrando a façanha.

"Saí para festejar, voltei tarde para casa e ainda fiquei conversando com os amigos. Não consegui dormir", comentou, observado de longe por alguns tricolores ávidos por autógrafos e fotos. "Se a torcida tricolor ainda não me ama, está perto. É preciso mais tempo (para conquistá-la de vez). O carinho só vai continuar se houver dedicação no ano que vem."