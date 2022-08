Emerson Royal viraliza ao dar autógrafo para criança no CT do Tottenham; entenda

O que seria mais um encontro entre um torcedor e um jogador de futebol acabou tomando um rumo bem diferente do esperado. O lateral-direito do Tottenham, Emerson Royal, chamou atenção nas redes sociais ao autografar a camisa de um jovem torcedor da equipe londrina. O motivo: a música nada apropriada que tocava no carro do atleta no momento.

Na entrada do Centro de Treinamento do Tottenham, um torcedor com a camisa de número 17, do zagueiro Cristian Romero, abordou o atleta com uma camiseta, repleta de autógrafos e uma caneta. Prontamente, Emerson Royal abaixou o vidro do carro e atendeu o fã. Neste momento, o funk ‘Sequência de Empurra e Toma’, do MC Roge começou a tocar, fazendo citações explícitas de relações sexuais.

A internet, logicamente, não deixou a situação passar batida e viralizou o vídeo com comentários sobre o assunto. Entre os comentários, internautas brincaram que Emerson Royal apresentou "música de qualidade para o garoto”. Outro usuário citou o fato da letra ter passado despercebida pelo garoto, por ser em português."Que bom que o garoto não entende português”.

O pequeno torcedor do Tottenham foi pedir um autógrafo ao Emerson Royal na entrada do CT. Que bom que o garoto não entende português. pic.twitter.com/5Cc8WnEykL — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) August 18, 2022

Dentro de campo, o Tottenham ocupa a quarta posição do Campeonato Inglês, com 4 pontos conquistados em duas partidas. O próximo compromisso da equipe londrina e de Emerson Royal será a partida contra o Nottingham Forest, no próximo domingo.