Emerson Santos, do Botafogo, volta aos planos no Corinthians

Nos planos há mais de dois meses, o zagueiro Emerson Santos pode acertar com o Corinthians. O jogador de 22 anos tem contrato com o Botafogo até o fim do ano, mas negocia para tentar chegar ao time paulista ainda para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Na quinta-feira, representantes do jogador foram ao CT Joaquim Grava para conversar com dirigentes do Corinthians e deixaram o local animados. Entretanto, para as negociações avançarem o time paulista precisa oferecer algo em troca para o Botafogo ou até poderá fechar com o defensor, mas ele chegará só no ano que vem.

Emerson Santos foi promovido da base para os profissionais do Botafogo em 2015, quando ganhou espaço com Ricardo Gomes. Atualmente, tem sido pouco aproveitado pelo técnico Jair Ventura e entrou nos planos do Corinthians quando o clube carioca se manifestou interessado em contrato o atacante Luciano, que foi para o Panathinaikos, da Grécia.

Recentemente, o Botafogo mostrou interesse também em Alan Mineiro, que ainda pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao Vila Nova. O problema é que o jogador já atuou por dois clubes na temporada e a CBF não permite uma terceira mudança de time no mesmo ano.

Contratar um zagueiro é a prioridade da diretoria do Corinthians neste momento. O técnico Fábio Carille conta apenas com Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos para o setor. Pablo está machucado e ficará mais um mês fora enquanto Vilson continua se recuperando de lesão e não tem previsão para retornar aos gramados.