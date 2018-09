Emerson Santos treina e está confirmado no Inter contra o Corinthians

Recuperado de uma pancada no joelho direito, o zagueiro Emerson Santos deve ser uma das novidades do Internacional no confronto deste domingo contra o Corinthians, às 16 horas, no Itaquerão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O retorno do jogador ajuda a diminuir um pouco a preocupação do técnico Odair Hellmann, que não poderá contar com sua zaga titular. O treinador chegou a testar durante a semana o lateral-direito Fabiano como zagueiro em função do problema com Emerson Santos.

"Enfrentar o Corinthians lá é sempre difícil, eles têm grandes jogadores, mas vamos com nossa proposta de jogo para neutralizar e fazer uma grande partida lá", disse Emerson Santos, após participar do treinamento deste sábado no CT do Parque Gigante.

Cuesta cumpre suspensão após expulsão diante da Chapecoense e Rodrigo Moledo teve uma lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar quatro semanas afastado dos gramados. Assim, a dupla de zaga vai ser formada por Emerson Santos e Klaus.

O volante Rodrigo Dourado, recuperado também de uma lesão no pé, é outro que deve retornar ao time gaúcho. Rossi, cumpriu suspensão e é mais um que se torna opção para Odair, que deve deixá-lo no banco de reservas. No ataque, Jonatan Alvez pode perder o lugar para Leandro Damião.

O provável time do Inter que deve entrar em campo na Arena Corinthians tem: Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Emerson Santos e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson e Patrick; Pottker, Nico López e Jonatan Alvez (Leandro Damião).

O Inter está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, um atrás do São Paulo, que neste sábado vai enfrentar o América Mineiro, no Morumbi.