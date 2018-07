Emerson sente dores, mas reforça Botafogo nesta quarta Emerson deu um susto na torcida no treino desta terça-feira. Ele sentiu dores no calcanhar direito e deixou o gramado mais cedo para ser atendido pelo departamento médico do Botafogo. Apesar disso, não será problema para a partida contra o Ceará, nesta quarta, no Maracanã, pela Copa do Brasil.