Emerson Sheik dá adeus ao Corinthians com 'dever cumprido'

SÃO PAULO - Emerson Sheik esteve na manhã desta quarta-feira no CT do Parque Ecológico para se despedir de jogadores e funcionários do Corinthians. O atacante assinou contrato com o Botafogo e ficará emprestado ao clube carioca até o fim do ano. Apesar de ter vínculo com o Corinthians até o meio de 2015, é certo que ele não voltará ao Parque São Jorge.

Sheik interrompeu a entrevista coletiva de Gil e falou rapidamente com a imprensa. "Rapaziada, eu e diretoria resolvemos não falar. Acho até que a história toda não permite isso, mas queria agradecer aos amiguinhos e desejar toda sorte. Vou estar torcendo de longe. E queria deixar o meu registro aos funcionários por tudo o que vivemos: vitórias, derrotas, lágrimas..."

O atacante de 35 anos chegou ao Corinthians em maio de 2011. Naquela temporada, foi campeão brasileiro. No ano seguinte, foi um dos heróis do título da Libertadores, ao marcar dois gols na final contra o Boca Juniors, e campeão mundial. Em 2013, conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana.

Com a chegada do técnico Mano Menezes no início deste ano, Emerson perdeu espaço e, por isso, acabou emprestado ao Botafogo. "O importante é que o tempo que fiquei aqui deu tudo certo. Saio feliz porque o meu tempo aqui foram tempos de vitórias, de conquistas, então não tem porque sair com tristeza. O clube foi tudo na minha vida. Profissionalmente o Corinthians foi o melhor e todo mudo sabe disso. Saio extremamente feliz e com a certeza de dever cumprido", disse.