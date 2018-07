Emerson Sheik está fora do Corinthians e terá jogo de despedida

O Estado do S. Paulo

O atacante Emerson Sheik não renovará seu contrato com o Corinthians . O presidente Roberto de Andrade confirmou que o jogador está fora do clube. "Conversamos com o atleta e achamos por bem não renovar. Agradecemos por tudo que ele fez, resolveu grandes jogos, como a final da Libertadores. Ele fez muito ao clube nesses anos"

Sheik tem contrato só até 31 de julho. O que pesou na saída do atleta foi o alto salário, cerca de R$ 520 mil por mês. Tite, no entanto, disse que vai escalar o jogador desde que não estoure o número de jogos para impedir uma transferência. Sheik poderia atuar em mais quatro partidas no Campeonato Brasileiro.