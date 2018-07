Emerson Sheik ganha folga extra, mas deve reforçar Ponte contra o Cruzeiro

A Ponte Preta vai ter força máxima contra o Cruzeiro em jogo marcado para quinta-feira à noite, no estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Emerson Sheik, que ganhou um dia a mais de folga, participou normalmente nesta manhã do treino realizado com os portões fechados.

Sheik foi autorizado pela comissão técnica a ficar no Rio de Janeiro por mais um dia. Ele viajou para lá no sábado após o empate sem gols com o Santos, sábado à noite, no Pacaembu. Mas, pela disposição que tem demonstrado dentro de campo, ninguém discute esta exceção. Na verdade, segunda-feira houve apenas um treino regenerativo para o restante do elenco. O treino tático desta manhã praticamente confirmou a volta de Nino Paraíba, após cumprir suspensão automática, na lateral-direita no lugar de Jefferson. Fica a dúvida sobre a formação do meio-campo, setor que o técnico Gilson Kleina tem moldado conforme o adversário.

Kleina já armou o setor com três volantes para ficar mais forte na marcação e também com dois volantes e dois meias. Diante do Santos atuaram Fernando Bob, Elton, Renato Cajá e Claudinho, que entrou no lugar de Léo Artur. O ataque teve Sheik e Lucca.

O objetivo traçado pela comissão técnica é aproveitar a semana com dois jogos em casa, onde o time tem 100% de aproveitamento, com três vitórias sobre Sport (4 a 0), São Paulo e Chapecoense. Além do jogo contra o Cruzeiro, a Ponte Preta vai receber o Palmeiras, domingo, às 16 horas, pela 10ª rodada. Antes do início da rodada, o time campineiro é nono lugar com 11 pontos.